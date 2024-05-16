為改善交通安全，新竹市政府每月舉行道安會報與交通改善小組會議，2023年交通事故30日內死亡人數為6年內最低，且較2022年降低12.3％，行人事故也下降50％，已獲初步成效，至於今年1到3月死亡事故微幅增加，也立即分析事故原因並祭出政策，改善後4月即無交通死亡事故發生。

市府交通處指出，新竹市2023年交通事故30日內死亡人數為6年內最低，行人事故方面也下降50％，且較2022年降低12.3％，顯見市府推動道路安全作為已獲成效。

針對今年1至3月共發生10件交通死亡事故，有微幅增加趨勢。新竹市長高虹安表示，為維護市民用路安全，市府已針對各事故發生情況召開2次道安會議，並研議改善方案，也邀集道安委員至事故地點現場提出改善措施，經觀察4月無交通死亡事故，相關改善措施初見成效。

經市府交通處與警察局分析事故原因，以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者居多。市府在車速較快的省道及高齡者清晨運動的學校、公園等處所，延長號誌運作時間，上午從7點提早到凌晨5點、晚上則延長至22點；此外，為避免車速過快，在離峰時段也會中斷號誌連鎖。

同時，針對行人易違規穿越道路地點，包括東大陸橋下停車場、慈雲陸橋下停車場及光復路沿線分隔島等處加裝欄杆或加密植栽，避免民眾穿越發生事故，後續也會在各路口行穿線上面增加照明，讓駕駛人更容易看見行人。警察局將會在行人事故熱點，提醒駕駛人應禮讓行人。

市府表示，教育處及行政處將合作向高齡者宣導交通安全，提醒高齡者應遵守交通規則，於天色昏暗時多穿亮色衣物，維護自身安全。新竹市監理站表示，將持續辦理一站式高齡換照服務，配合市府敬老卡鼓勵搭乘公共運輸措施，減少外出使用汽機車，維護自身安全。