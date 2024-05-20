中市林姓女外送員昨天（19日）騎機車，在南區路口未兩段式左轉，被警攔停告發，她拒絕簽收，情緒激動當街下跪求情，警方公正不為所動，苦勸「不要這樣」；林女回嗆：「你們來3尊，我就跪3尊」、「你們有權利開單，就開，不能強迫我收」，警方告知法律相關權益，將舉發單通知聯夾在外送箱，林女見下跪無效，才悻悻然離去。

45歲林姓女外送員昨天下午3時許騎乘機車沿美村路二段往五權南路方向行駛，行經美村路二段與美村南路口時未依規定兩段式左轉，員警發現後於美村路二段與五權南路口將她攔停，抄錄證件製作告發單。

中市林姓女外送員19日騎機車在路口未兩段式左轉，經警攔停告發，她情緒激動拒絕簽收，當街下跪求情，警方不為所動，告知法律相關權益，林女見下跪無效，才悻悻然離去。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

「不要開單啦！」林女竟當街雙膝落地不斷向警方求情，一再確認員警編制派出所，多名員警到場處理、公正不為所動，並苦勸「小姐！不要這樣子」、「違規有必要這樣嗎？理虧就好好講，就好了！」，但林女猶如「吃了秤砣鐵了心」，竟跪地不起，還嗆警「沒關係」、「你們來3尊，我就跪3尊」。

這場警民爭執也引來路人側目，員警告知她法律相關權益，依違反《道路交通管理處罰條例》告發，並提醒她遵守交通規則。林女激動拒絕簽收告發單，並嗆警「你有權利開單，就開啊」，但「不要強迫我收」。

員警無奈地將告發通知聯夾在外送箱；林女見下跪無效，隨後才悻悻然離去。己方表示，機車未依規定兩段式左轉，罰款金額由600元至1800元不等，一般機車在期限內繳納，罰款為600元、記違規點數1點。