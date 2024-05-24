桃園警分局埔子派出所員警昨天（23日）晚間巡邏時，在在桃園區三民路一段發現37歲蕭姓騎士紅燈迴轉且機車未開大燈，雙方追逐約6公里後最終將蕭男攔下，發現蕭男外套口袋有18支彩虹菸，全案依法移請相關單位裁處，另交通違規的部分員警依法予以告發。

桃園警分局表示，昨日晚間11時許，桃園警察分局埔子派出所員警黃冠穎及謝瑋倫巡邏時，在桃園區三民路一段發現蕭姓騎士紅燈迴轉且機車未開大燈，馬上鳴笛請其停車配合稽查取締。

桃園警分局說明，過程中蕭男不願停車反而加速逃逸，員警立即尾隨並呼叫支援，蕭男為躲避攔查在巷弄中竄逃，一路違規闖紅燈、任意變換車道甚至騎上人行道，員警始終保持安全距離尾隨並通報位置，雙方追逐10多分鐘，約6公里，支援警網四面包圍最終將蕭男攔下控制，員警在其外套口袋發現一包毒品彩虹菸，共18支，全案依法移請相關單位裁處，另交通違規的部分員警依法予以告發。

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