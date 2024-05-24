台中市議員林祈烽（左二）24日指出，東海別墅為熱鬧學區，機車流量相當大，但台灣大道和國際街口的待轉格過小。（陳淑娥攝）

台中市許多機車待轉區設計不良引詬病，市議員林祈烽24日指出，東海別墅為熱鬧學區，機車流量相當大，但台灣大道和國際街口的待轉格過小，造成機車外溢，民眾慘遭開罰單，痛斥市府設「陷阱」搶錢。交通局長葉昭甫說，會評估把待轉區格擴大。

市議員林祈烽在市政總質詢表示，台中市有許多地方的號誌和標線規畫不合理，常出現「一市多制」怪現象，由於交通局的不合理規畫，加上警察執法，民眾成了待宰羔羊。

林祈烽指出，由於東海別墅是學區，機車流量相當大，但市府在台灣大道和國際街口設置的待轉區空間過小，造成機車外溢，且機車無法在停等一次紅綠燈就完成左轉，等到轉入東海別墅時，馬上被守株待兔的警察攔查開單。

林祈烽表示，這明顯是設計失當的路口，要求交通局和警察局盤點台中市路口號誌和標線畫設，針對不合理之處提出改善計畫，不要設下陷阱搶民眾荷包，建議可以加長機車待轉區。

警察局長李文章指出，警察在現場也發現不合理情形，已提報不合理交通工程，會馬上和交通局現勘，盡快解決改善，若硬體不解決，問題還是存在。

交通局長葉昭甫表示，過去1年多，交通局改善140個路口的行穿線後退工程，畫大機車待轉格，該路口因國際街路幅小，無法在路口前畫足夠待轉區，才會在台灣大道慢車道最外側畫待轉區，但又受限天橋空間，交通局會再思考改善。

另葉昭甫強調，待轉區在法定上，並不要求機車全部要停在待轉區內，停在格外待轉就算違規，目前是沒這條規定。