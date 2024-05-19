桃警也持續採分齡分眾宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園龍安巿場前天（17日）發生8旬翁過馬路遭駕駛撞飛事件，影片曝光讓網友驚批駕駛和行人都沒帶眼睛出門。桃警指出，在積極宣導和強力執法下，今年1至4月行人車禍死傷較去年同期降低15％，肇因仍是注意車前狀況、車不讓人和行人違規穿越道路為大宗，6月將再啟用20處科技執法，呼籲用路人守法。

交通部統計今年1至2月間全國行人發生交通事故死傷人數計3193人，較去年減少148人、4.4％；桃園市今年1至4月間行人交通事故死傷1026人，較去年同期減少186人、降幅達15.3％，遠高於全國平均。

桃警也持續採分齡分眾宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

科技執法奏效，桃警6月再多20處科技執法。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃警分析主要肇因，除了未注意車前狀況、車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一，警方也將主要肇事因素列為重點取締項目。統計今年1至4月取締路口不停讓行人6119件，較去年同期增加3747件、158％；取締行人違規631件、增加401件、174.3％。

其中科技執法設備取締車不讓人就有3784件，增加1118件、238.46％，成效顯著，今年度規畫6及11月各再啟用20及29處科技執法設備，透過精準執法降低事故。

桃警也持續採分齡分眾宣導，今年配合相關路權機關已辦理310場宣導場次，累計約1.5萬餘人參與，交通警察大隊繼「事故退扇」獲得迴響後，又準備背包扣環警示燈、LED發光燈條、反光水壺提袋等宣導小物，在各級學校、老人關懷據點及活動中心發送與會人員，讓駕駛人在100公尺外就能看到配戴發光或反光宣導小物的行人，再透過圖像、影片及網路社群等多媒體宣導，達到加乘效果。

交通警察大隊長鄭文銘提醒車輛駕駛人行經路口遇有行人穿越道路時，應禮讓行人優先通行，尤應特別留意年長者及幼童等族群。提醒駕駛注意行人安全，也提醒行人注意路上行車安全，「注意別人的不注意，小心別人的不小心」，隨時注意各方來車動態，以維護自身安全。

桃警也持續採分齡分眾宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

交通警察大隊繼「事故退扇」獲得迴響後，又準備背包扣環警示燈、LED發光燈條、反光水壺提袋等宣導小物。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)