國1南下岡山段「4車連環撞」！車流回堵3公里 11:352024/05/25 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下348.5K發生4車連環撞。( 翻攝高速公路1968 ) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向348.5K、岡山地磅路段，今（25日）上午11時04分發生連環追撞車禍！現場4部自小客車發生追撞，事故占用中、內線車道，後方車流回堵約3公里，警方獲報到場，目前仍在進行拖吊處理中，詳細事故原因仍待進一步釐清。 今（25）日上午11時04分國道1號南向348.5公里岡山路段發生4小客車追撞，目前占用中間與內側車道做拖吊處理中，此事故造成後方回堵約3公里。（摘自警廣即時報APP／林瑞益高雄傳真） 男女喝醉北市街頭忘情親熱 誤認公然「撿屍」！民眾急報警 賀軍翔涉「妨害性自主」列被告！女子控：事後還打電話給她 愛妻自律到可怕！人夫曝「鋼鐵日程」驚嘆：何德何能娶到她 #國1 #南下 #岡山段 #連環撞 #車禍 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道台南段連撞！大貨車爆胎翻覆佔滿3車道 2聯結車又追撞 08:012024/05/22 社會 端午連假宜蘭恐爆車潮 國5尖峰易回堵「車程增5-7倍」 13:442024/05/23 生活 台中死亡車禍！機車卡貨車底 23歲男騎士傷重不治 17:212024/05/21 社會 台南師生搭遊覽車北上參賽 驚魂！行經國3龍井段突火燒車 13:352024/05/25 社會 康橋中學校車2個月2度出意外 教育局出手！無改善恐停招 17:112024/05/22 生活 高雄男鬼切猛撞待轉2轎車 1車翻覆老翁嚇傻 14:422024/05/22 社會 趕出貨！「失速菜車」撞山壁 車輛翻覆高麗菜全GG了 15:432024/05/23 社會 騎士搶快撞上傷重亡 右轉小貨車司機無罪！判決關鍵曝光 11:472024/05/25 社會 用路人注意！國1彰化交流道南下出口匝道 連2天夜間封閉施工 16:432024/05/20 生活 國1頭份交流道南下出口下班塞爆 苗縣府提初步解方 17:402024/05/19 寶島 自不量力！國道切換車道硬擠大車 路怒的結局相當「療癒」 16:432024/05/20 社會 未保持安全距離 國1南向岡山段5車追撞 17:162024/05/25 社會 香港母女來台遊玩！過馬路遭轎車撞飛 驚恐逃往路邊抱電桿大哭 22:312024/05/20 社會 康橋校車又出事！文山隧道內打滑自撞 2學生受傷送醫 19:052024/05/21 社會 併排違停事故頻傳 高警局製影片：「違停一下」斷送他人一輩子 16:142024/05/22 社會 天外橫禍！新北阿嬤過馬路遭租賃車撞擊 「後腦勺」著地命危 16:032024/05/22 社會 花蓮小客車自撞電線桿 19歲女乘客傷重不治 12:282024/05/24 社會 婦穿越馬路遭撞無生命跡象 休假女醫路過急救援 14:022024/05/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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