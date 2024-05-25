國道1號南向348.5K、岡山地磅路段，今（25日）上午11時04分發生連環追撞車禍！現場4部自小客車發生追撞，事故占用中、內線車道，後方車流回堵約3公里，警方獲報到場，目前仍在進行拖吊處理中，詳細事故原因仍待進一步釐清。

今（25）日上午11時04分國道1號南向348.5公里岡山路段發生4小客車追撞，目前占用中間與內側車道做拖吊處理中，此事故造成後方回堵約3公里。（摘自警廣即時報APP／林瑞益高雄傳真）
今（25）日上午11時04分國道1號南向348.5公里岡山路段發生4小客車追撞，目前占用中間與內側車道做拖吊處理中，此事故造成後方回堵約3公里。（摘自警廣即時報APP／林瑞益高雄傳真）
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