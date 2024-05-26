62歲呂姓男子前天（24日）下午4點多，開車行經苗栗縣後龍鎮中華路段時，不明原因車輛偏移，直接撞上停路邊的拖板車，呂男的車輛前半截車身，硬生生卡入拖板車尾，車頭嚴重毀損變形，呂男則當場身亡，詳細肇事原因仍待警方釐清。

竹南警分局今天指出，前天下午4點多，接獲報案稱後龍鎮中華路與厝勝路口附近發生交通事故，員警到場處理時，發現呂男轎車已經卡在拖板車尾端，呂男傷勢嚴重，當場死亡。

呂男轎車卡進拖板車尾。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

而呂男行車事故畫面曝光，他原本沿中華路西往東行駛在外側車道，不明原因往外側偏移，直直撞擊停放在機慢車道上的拖板車，撞擊力道猛烈，使得轎車頭嚴重凹陷，呂男也傷重不治。

謝姓曳引車駕駛經酒測沒有酒駕情形。謝男向警方表示，他當時車輛暫停路邊，是要等待進場載貨，然後突然就聽到很大的撞擊聲，他下車一看就發現轎車卡在拖板車尾。

竹南警方表示，詳細肇事原因仍待釐清，同時提醒，快慢車道分隔線與路面邊線之間的路面，為機慢車道，車輛停車時倘有部分車身在機慢車道上，恐有妨礙機慢車道行駛，更有可能造成其他用路人危險，呼籲停車時多一份注意，也多一分安全。