台61線南下170公里處線西路段，今天（1日）中午12時許發生砂石車與貨櫃車車禍意外，2車發生擦撞，所幸無人傷亡，因砂石車「折甘蔗」，大車占據車道，警方趕抵現場處理，詳細事故原因有待調查釐清。

據了解，警方在今天中午12時6分許接獲報案，線西鄉台61線南下車道170.4公里發生車禍事故，由周姓男子駕駛的砂石車與詹姓男子駕駛的貨櫃車發生擦撞，警方表示，現場無人員受傷，車道無法行駛，雙方酒測值為零。詳細事故原因有待調查。