女子小萱與男子阿國（均化名）1995年結婚，不料，2022年8月某日凌晨，小萱代接手機並表明她是阿國的配偶，女子歡歡（化名）卻回，「他才是我老公，我們已經在一起3年了…」，小萱這才知道阿國外遇，歡歡後來還多次對小萱嗆聲，「不離婚、死佔著、守活寡」等，小萱不滿2人持續交往，憤而對歡歡提告求償80萬元。

法院審理，小萱指控，她後來在臉書看見阿國與歡歡合照，照片中2人舉止親暱，向阿國詢問時，阿國竟說：「那多久以前的事了，怎樣？」直到2023年4月，她再度明確告知歡歡，她是阿國的配偶，並要求2人分手，但歡歡仍然執意與阿國來往。

小萱表示，歡歡不僅坦承知道阿國是有配偶之人，卻仍稱呼阿國為「老公、情人」，2人甚至還同住、發生性關係，歡歡還多次對她叫嗆聲，「不離婚、死佔著、守活寡」等。

歡歡則是辯稱，她承認有與阿國同居、一起睡，因而侵害小萱的配偶權。但小萱與阿國在1995年結婚，2003年6月離婚，又在2003年12月再次結婚登記，顯示他們的夫妻關係已有破綻存在。此外，阿國也有當他們的面，說如果沒有她，也會有其他人，所以阿國是慣性外遇。

法官考量，歡歡在小萱與阿國婚姻關係存續期間，與阿國已有逾越一般男女正常往來的親密互動交往行為，足以干擾婚姻之本質，破壞小萱對於婚姻和諧圓滿之期待，而不法侵害小萱的配偶權身分法益情節重大。日前依法判決，小萱得請求歡歡賠償精神慰撫金，以40萬元為適當。可上訴。