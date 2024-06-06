北斗家商第2試場有北斗國中及文興高中國中部同學共34位考生應考，事後受影響的學生及家長向全國試務會提出申訴，近日家長收到回函，申訴不成立。（莊浚勝提供／葉靜美彰化傳真）

今年國中教育會考在第二天最後一科考試時，北斗家商第2試場發生英聽播放器故障，後以備用機器播放，考試因而延後3分鐘結束，但考生反應，最後3題，考試結束鐘聲及廣播響起，播放至最後一題時，更傳來其他試場交卷同學歡呼聲，監考老師未暫停播放，最後3題根本聽不清楚，影響其權益。

該試場教室有北斗國中及文興高中國中部同學共34位考生應考，事後受影響的學生及家長向全國試務會提出申訴，認為英聽播放器故障致考試延遲，播放到第19題時，考試結束鐘響，到第21題時，其他試場結束考試，外頭學生們聲響巨大，讓他們聽不清楚後續播音內容，影響權益。

近日家長收到回函，回覆內容採認監考老師意見稱，「鐘聲不明顯，不構成干擾」、「沒有應考人表示聽不清楚，需要重新播放」，兼採該試場「英語（聽力）試題播放紀錄表」，第21題2次播音狀況均為清晰，決議申訴不成立。

北斗國中家長會長莊浚勝表示，申訴不成立回函令家長及學生氣到炸鍋，他說，有位王同學，每次模擬考都是滿級分，但因聽不清楚，確定最後3題，其中有1題答錯，他也提及，今年溪湖高中第17試場同樣發生播放器故障，但監考老師有多給予學生20分鐘的作答時間，這段時間內沒有鐘聲和室外吵雜聲干擾，質疑同樣問題，北斗家商試場監考老師處理方式，影響考生權益。

對此縣府表示，縣府已協助學校及考生向彰化縣考區試務會提起申訴，召開會議後，成案，送請全國試務會進行最後釐清和裁決。彰化考區國立北斗家商考場第2試場申訴案，係由彰化考區試務會將全國試務會議議決情形以書面答復申訴人。