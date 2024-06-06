鄭男日前光天化日之下，將放在神明前的功德箱偷走，招牌頭戴鴨舌帽、騎腳踏車反露餡，被警方尋線逮捕，並帶同鄭男起獲所竊取的功德箱，全案依竊盜罪嫌報請彰化地方檢察署偵辦。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

好大膽！大白天的，彰化1名慣竊就將放在神明面前的功德箱直接抱走，他自以為戴著鴨舌帽擋住面孔，又騎著腳踏車，警方不易掌握行蹤，不會被警方找到，卻忘了偷竊當下，神明有在看，招牌頭戴鴨舌帽、騎腳踏車更露了餡，反被警方認出尋線查獲，將33歲鄭男依竊盜罪嫌報請彰化地方檢察署偵辦。

警方表示，5月底，位於彰化縣北斗鎮四維路一間民宅奉祀媽祖的功德箱遭人竊走，案經北斗分局員警受理後立刻展開調查，並調閱案發地點相關監視器後發現，是一名頭戴鴨舌帽男子騎乘自行車在光天化日之下，徒手將置放於神明前之功德箱直接竊取後，騎腳踏車逃離現場。

警方說，警方積極偵查比對，研判下手行竊犯嫌應是居住在溪州鄉33歲鄭男，偵辦員警怕失竊的功德箱被鄭男隱匿銷毀，加上鄭男是以腳踏車代步，難以鎖定目標，最終因媽祖給辦案員警偵辦方向的靈感，才能研判準確查獲作案犯嫌。

據了解，鄭男習慣頭戴鴨舌帽、家中只剩騎腳踏車代步，成為明顯特徵，偵辦員警在6月2日於彰化縣溪州鄉中山路四段發現鄭男，並帶同鄭男起獲所竊取的功德箱，全案將鄭姓犯嫌依竊盜罪嫌，報請彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局分局長黃世德表呼籲，民眾對於財物聚集場域應檢視基本防竊措施，避免遭有心人士覬覦竊取；法網恢恢疏而不漏，舉頭三尺有神明，偷竊係違法行為，切勿心存僥倖，因一時貪念而誤觸法網。