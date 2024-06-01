救護車衝破鐵捲門和玻璃門，幸好當時店內沒有營業。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

自小客車右前輪週邊鈑金損壞。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

屏東縣新園鄉仙吉路與新田路口，1日下午1時許發生救護車與自小客車交通事故，救護車在擦撞後衝破一旁熱炒店鐵捲門，幸好熱炒店當時沒有營業，車禍造成救設車副駕駛座一人受傷，原車上病患無大礙，送高雄長庚醫院，相關肇事原因正調查釐清中。

警方表示，今天下午1時30分許獲報，在新園鄉仙吉路與新田路口發生救護車與自小客車交通事故，員警前往現場發現，26歲陳男駕駛救護車開啟紅燈鳴警笛，由南往北直行，在事發地點與20歲陳男駕駛自小客車西往東綠燈直行發生擦撞。

雙方碰撞後，救護車衝進仙吉路熱炒店內，造成店家鐵捲門、玻璃門損壞，所幸當時沒有營業，店內無人受傷，另外救護車前車頭損壞，救護車與自小客車駕駛均無受傷，但救護車上副駕座一人受傷送輔英醫院，原車上病患並無大礙送高雄長庚醫院，自小客車右前輪週邊鈑金損壞，雙方駕駛酒測值均為0，相關肇事原因正調查釐清中。

警方呼籲民眾，進入市區道路及路口請減速慢行、注意左右來車，遵守交通規則，保障用路人安全。