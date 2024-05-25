彰化市中山路一段與中央路口，今天（25日）中午發生離譜的擋救護車事件，1輛黑色自小客車不甩後方救護車不斷鳴笛及猛按喇叭，就是不讓道，救護車要切換車道時，黑車也跟著變換車道，當時有許多人路人見狀痛罵該車擋道太不應該。事發路口對面就是消防局，消防員直擊過程，氣得直說「拳頭都硬了！」

這起擋救護車的事件發生在今天中午12點50分左右，地點在消防局對面的彰化市中山路一段南下的中央路口。從民眾拍下的影片可看到，當時內側車道1輛黑色自小客車無視後方已開啟警示閃光燈的救護車不斷鳴笛及按喇叭，就是不願意讓道。

彰化市中山路一段與中央路口25日發生擋救護車事件，１輛黑色自小客車不甩後方救護車不斷鳴笛及猛按喇叭，就是不讓道，救護車要切換車道時，黑車也跟著變換車道。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

直擊民眾表示，黑車與救護車僵持數分鐘之久，救護車只得將車往右切，不料，黑車也跟著往右切，再度擋住救護車的去路，這時路旁幾名騎機車的民眾有人受不了這樣的離譜狀況，指著黑車大罵。當救護車又再往左切時，黑車又跟著往左切。

「看了實在會氣死！」事發路口對面就是消防局，消防員直擊黑車惡意擋救護車的過程時，大家火氣都上來了，訥悶是怎麼樣的心態會這樣擋救護車。經查，遭擋道的救護車為民間救護車。

警方指出，《道路交通安全規則》第101條第3項規定，汽車聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等執行緊急任務車輛之警號時，應依規定避讓行駛，不管是公家或民間救護車在執勤時，都應予以禮讓通行。

罰責方面，《道路交通管理處罰條例》第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。