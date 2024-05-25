婦人小萱（化名）1996年3月與丈夫阿國（化名）離婚，日前因為已經無工作能力，加上財產也不足以維持生活開銷，便向法院聲請，要求兒子阿國（化名）依法負起扶養之義務，並按月給付扶養費新台幣5000元，直到她死亡之日為止。

法院審理，阿國指控，自小到大均未看過母親，也未曾關心或探視過他，對母親根本完全沒有印象。直到母親提出本件聲請，在法院調解庭時才第一次見到母親，在此之前完全沒有聯絡，母親未曾善盡應扶養他的義務。

法官考量，小萱主張不能維持生活部分，經法院調閱稅務財產所得資料，顯示小萱2021及2022年所得總額均為0元，名下有房屋及土地4筆，財產總額為30萬6297元。

而且，小萱2023年1月至11月，領有身心障礙者生活補助費5065元及加發生活補助250元，2023年12月領有低收加身心障礙者生活補助費8836元及低收加發生活補助750元。法官認，以小萱之資力，顯不足以因應、維持其平均餘命之生活費用。

小萱則是坦承，自阿國出生後，就未曾關心或探視過，沒有盡到扶養的責任，從阿國5個月大時就沒有住一起，「跟兒子要錢應該是不公平的」。

法官審酌，小萱未提出證據證明，她有正當理由未扶養兒子。實質上，阿國是由父親及祖母等親屬扶養照顧到成年，小萱不曾關懷探視阿國的生活狀況，對阿國毫無關心聞問、形同陌路，無故就未負起扶養義務，且情節實屬重大。

日前依法宣判，小萱請求阿國給付扶養費用，為無理由，應予駁回。可上訴。