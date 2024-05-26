現在不少人選擇不婚不生，一名人妻指出，日前婆婆灌輸她兒子，姑姑不會結婚，所以以後要照顧姑姑，結果兒子回婆婆「我養不起那麼多人」，要姑姑自己去生一個，超聰明的回答讓她和老公當場笑出來。

這名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，日前一家人吃飯時，兒子突然對姑姑說「妳可以去交男朋友，不要花太多時間在我這」，要姑姑喜歡小孩子可以自己生一個，因為以後他還是以照顧爸爸、媽媽為主。

人妻表示，兒子這話一說完，婆婆就不開心了，馬上教育孩子「不可以，你以後要照顧姑姑，因為姑姑應該不會結婚」，結果兒子秒回「但我養不起那麼多人」，讓她和老公立刻笑出來，誇讚兒子說得好。

貼文PO出後，引發網友熱烈討論，有人留言「感覺婆婆常常對孫子講這種話，講到孩子都受不了」、「兒子那麼小就人間清醒了」、「婆婆崩潰」、「而且老公也說孩子對，證明老公不會為了姊姊或妹妹，要求孩子做不對的事情」、「這個兒子聰明」；但也有人表示，要照顧姑姑也不是說不行，「如果姑姑有房產、千萬遺產的話，可以斟酌考慮」。