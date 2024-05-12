公視、東森、中天娛樂台、LINE TV家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》熱播中，昨適逢母親節，飾演婆婆的鍾欣凌特別在社群獻上祝福：「偉大的、可愛的、辛苦的媽媽們，以及所有父代母職的爸爸們母親節快樂」，而她的老公陳清河也在私人臉書示愛：「了不起的欣凌媽咪，謝謝妳照顧我們3個寶貝。」文末還送上連續3句「愛妳」，閃瞎眾人。

鍾欣凌（中）在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》中，依舊為兒媳楊銘威（左）、林筳諭（勇兔）傷透腦筋。（公視、東森、LINE TV提供）

鍾欣凌也送給自己的角色婆婆「林彩香」一個大大的祝福，還逗趣祝福全天下的媽媽們：「老公疼愛、小孩乖、有錢有閒買名牌、闔家平安心富有、日子多姿又多彩。」

林筳諭（勇兔）除了對劇中婆婆鍾欣凌說：「大美當了媽媽之後，終於也能懂媽媽的辛苦，彩香婆婆呀，母親節快樂。」她也想對自己的親生媽媽說：「現實生活中雖然我還沒當媽媽，但是我長大了，會健康平安，照顧好自己，媽媽辛苦了，母親節快樂！」

陳亞蘭在《勇氣家族》中為母則強，喪夫 扛起歌仔戲班重擔。（LINE TV提供）

而在歌仔戲職人劇《勇氣家族》劇中經歷喪夫之痛的陳亞蘭，為母則強，扛起歌仔戲班重擔，繼續前行，想將歌仔戲發揚光大的同時，又擔心兒女太辛苦，對於是否要讓兒女接班歌仔戲充滿矛盾，陳亞蘭說：「我們台灣的女人，特別是4、5年級生的媽媽真的是撐起一片天，那個時候做媽媽的，真的很勇敢。」她透過戲劇傳達了歌仔戲文化，也發揚了母親堅毅的精神。