傅孟柏與老婆安安甜曬孕肚。（摘自臉書）

傅孟柏曬出與安安交往過程甜蜜合影。（摘自臉書）

傅孟柏曬出與安安交往過程甜蜜合影。（摘自臉書）

曾獲金鐘獎迷你劇集視帝、並以電影《本日公休》獲得台北電影獎「最佳男配角」肯定的傅孟柏，和經紀人女友楊婷安（安安）愛情長跑11年，他今（13日）過37歲生日，在社群貼出多張甜蜜照放閃，宣布「雙喜臨門」，除了結婚成為人夫，還升格準爸爸，即將迎接新生命到來。

傅孟柏與安安感情穩定，先前曾傳出婚訊，雖然小倆口否認消息，但兩人早就是神鵰俠侶般的存在。傅孟柏選在生日當天、母親節隔天發文，表示「2013年我們認識了彼此，今年是在一起的第11年，謝謝這些年所有的包容與呵護，謝謝我們一起經歷過的那些大喜大悲，謝謝所有的歡笑與爭吵，謝謝妳，讓我有機會學習愛。」接著宣布：「今天是我37歲生日，藉此想跟大家分享一點喜悅，就是⋯我除了成為人夫，還要成為爸爸了。」

傅孟柏感性表示：「說不緊張絕對是騙人的，但接下來的事，接下來再說吧，這幾年學會的就是不要預設太多，一切都是最好的安排。謝謝所有的所有，也祝大家平安喜樂。」文末更許願：「昨天算是第一個母親節吧？可以一起祝安安母親節快樂嗎？」

包括鄭元暢、鍾欣凌、陳庭妮、林柏宏、温貞菱、蔡淑臻、蔡昌憲、連俞涵、高英軒等藝人好友都大喊恭喜，修杰楷也說：「歡迎來到爸爸列車！」夫妻倆此時正在旅行，將待日後公開露面時再統一回應。