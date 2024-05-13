擁有高學歷的蔡尚樺，從新聞主播一路轉向節目主持人，表現亮眼。適逢母親節，她也在社群平台上分享媽媽年輕時的美照。不過網友一看卻驚呼，這真的不是本人嗎？因為蔡尚樺的媽媽不僅長得超漂亮，甚至笑起來和蔡尚樺一模一樣，「簡直雙胞胎」。

照片上，蔡媽媽擁有漂亮的鵝蛋臉及一雙水汪汪的大眼睛，對著鏡頭笑起來甜美可愛。而另外一張，則是側著頭咬住吸管，猛一看還以為是在拍飲料廣告。蔡尚樺忍不住開玩笑自嘲：「放媽咪美照就夠了！沒有比較沒有傷害。」更讚媽媽的美貌，「當初幹嘛不出道去演瓊瑤」。

蔡尚樺曬媽媽年輕時的照片，母女相似度超高。（圖／蔡尚樺IG）

照片曝光後，網友紛紛表示驚豔「媽媽真是絕色美人」、「媽媽太仙了吧」、「很厲害欸！嚇到！根本那年代的女神等級」。還有不少人震驚母女外貌的相似度，直呼「確定不是妳本人？」、「跟妳彷彿雙胞胎」、「最後一張完全複製人」、「我以為是穿越」。

事實上，蔡尚樺曾發過媽媽的近照，當時媽媽凍齡美貌及出眾氣質就受到關注，且當初就有不少人發現蔡尚樺與媽媽長得十分相像，猶如複製貼上。蔡尚樺更透露，「從我長大後有時候回家，大樓物業管理還會把我誤認成我媽」。