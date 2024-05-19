蘇俊賓將模範母親榮耀重新送到陳林花老奶奶的兒子手中。(摘自蘇俊賓臉書)

蘇俊賓首度嘗試在顛簸車上畫畫。(摘自蘇俊賓臉書)

蘇俊賓暖心手繪慈母畫像給家屬。(摘自蘇俊賓臉書)

桃園中壢有名模範母親，在提報後不幸過世，遭公所收回表揚，引發地方譁然，有「被政治耽誤的畫師」之稱的副市長蘇俊賓獲悉後，特別將榮耀親送到府，並暖心手繪慈母畫像給家屬，他在臉書分享，允諾施政會更人性化的檢討流程，讓揭露此事的議員謝美英讚揚「充分感受蘇副的貼心用心」，也讓網友大讚是「最暖副市長」。

「我心裡揪了一下！」蘇俊賓說，中壢區華愛里98歲的陳林花老奶奶被里長推薦為今年的模範母親，在推薦到區公所的過程中，還沒有等到母親節表揚，已早一步仙逝，因而失去資格，他在議事堂聽到議員謝美英質詢問：「難道沒有更貼心的做法嗎？」重擊他的內心。

蘇俊賓回憶，每次參加模範母親表揚活動時，子女們在台下爭先恐後為母親拍照的場景，那種對母親一生付出的感激深深觸動著他。他認為，若因為母親等不到頒獎而失去資格，對家人來說是極大的傷痛，因此他在議會中承諾會更加人性化地檢討流程，並決定親自前往慰問陳老奶奶的家屬。

蘇俊賓說，在中壢區公所、華愛里長陳能娟及謝美英的幫助下，將這份榮耀重新送到陳林花老奶奶的兒子手中，讓大家不再遺憾。他也分享在去程的車上，他突然萌生一個念頭，忍著車上的顛簸，首度嘗試在車程中畫下慈祥的陳老奶奶，將這幅畫當紀念一起送上，表達他的一份心意，「我偶爾會在車上畫畫，但行進間倒是第一次，這次格外專心，應該是念頭很強烈！」暖心的畫作令在場家屬及里長都十分感動。

蘇俊賓也不忘謝謝過程中的每個人，「因為在乎而提醒我們，更加細膩的留意每一個環節、

照顧每一個人的感受！」貼文一出，讓謝美英肯定道：「手繪陳媽媽畫像，充分感受蘇副的貼心用心」，還有網友大讚：「最暖副市長」、「很完美的處理」。

蘇俊賓表示，這段溫暖人心的表揚活動不僅彌補了陳老奶奶家人的遺憾，也讓更多人感受到對母親深深的敬愛與感激之情，無疑是大家最難忘的母親節。