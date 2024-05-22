桃園平鎮李姓男子去年在釣蝦場飲酒，持滅火器打死徐姓男子，桃園地方法院國民法官審理，發現李男等人事發時稱徐男跌倒撞傷。但檢警當時認為血跡太多不單純，追查發現是李男犯案。依殺人罪判13年有期徒刑，可上訴。

桃園地檢署調查，李姓男子等人去年7月2日凌晨在平鎮1間釣蝦場包廂飲酒，同伴的羅男在廁所巧遇徐男，邀請他到包廂談論有關於乾妹妹的感情問題。徐男走進去後，眾人質疑感情問題而起爭執。李男等人痛毆徐男，並在徐男離開時，於包廂走廊將徐男打趴在地，李男雙手持滅火器往徐男頭部重擊，徐男送醫前就失去呼吸、心跳，搶救後仍回天乏術，宣告不治。

事發後眾人堅稱是意外，是徐男自己跌倒或是撞到東西。平鎮警分局員警勘驗時，認為一般意外不可能有這麼多血跡，覺得案情並不單純。外勤檢察官也覺得不對，相驗時交代承辦偵查佐還有需多加追查，經檢警抽絲剝繭後，發現李男涉及殺人案。

因李男當時是現役軍人，在案發隔兩天、7月4日才退伍，桃園地檢署依《陸海空軍刑法》殺人罪起訴，桃院國民法官21日審理，李男坦承所有罪行，他說，知道滅火器重擊頭部可能會死亡，旁邊也有人勸阻他拿滅火器敲頭，但當時有喝酒，沒想這麼多。

辯護人則說，李男坦承犯案，且李男在事發時，有協助拿衛生紙按壓徐男頭部止血，希望從輕量刑，也爭取法院認定李男符合自首要件。

雖預計17時30分宣判，但因刑度問題討論，一直到18時許才宣判，合議庭認為，李男符合自首要件減刑，依殺人罪判處13年有期徒刑，可上訴。