桃園市政府警察局與新聞處合作，拍攝「行人安全」交通宣導影片，請來最萌吉祥物「ㄚ桃、園哥」搭配警察局形象大使顏孜庭，以俏皮方式演繹行人交通事故肇事原因，希望透過活潑、生動的情境劇，提醒用路人行人交通安全的重要性。

桃警宣導行人安全，請來最萌吉祥物示範給你看。

桃警將在今年第2季推出「行人安全」交通宣導影片，「ㄚ桃、園哥」以生動的動作及手勢演示行人及車輛行駛時可能發生的交通違規態樣，再配合形象大使顏孜庭以魅力十足微笑及清晰口條宣導。

演出內容包括行人穿越道路應使用行人穿越道，絕不能隨意闖入車流中；另低頭族常不小心就站離路口太近，或邊走邊滑手機，未能注意前方路況，甚至擅闖紅、黃燈，而遭車輛撞上；顏孜庭並在影片中親切提醒，行走在馬路上遇到號誌都記得要等到綠燈秒數夠時才能通過。

桃園市政府警察局與新聞處合作，拍攝「行人安全」交通宣導影片，請來最萌吉祥物「ㄚ桃、園哥」搭配警察局形象大使顏孜庭，以俏皮方式演繹。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府警察局與新聞處合作，拍攝「行人安全」交通宣導影片，請來最萌吉祥物「ㄚ桃、園哥」搭配警察局形象大使顏孜庭，以俏皮方式演繹。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市政府警察局與新聞處合作，拍攝「行人安全」交通宣導影片，請來最萌吉祥物「ㄚ桃、園哥」搭配警察局形象大使顏孜庭，以俏皮方式演繹。（市府提供／蔡依珍桃園傳真）

桃市府希望透過活潑、生動的情境劇，將交通安全教育觀念融入日常生活中，提醒用路人行人交通安全的重要性。當日民眾看到拍攝現場，也紛紛停留駐足觀看，直呼吉祥物「ㄚ桃、園哥」及形象大使顏孜庭「卡哇伊」，並爭相合照留念。

交通警察大隊鄭文銘表示，桃園市今年行人交通事故前3大肇因為「未依標誌或標線穿越道路」39件、「穿越道路未注意左右來車」20件，以及「未依號誌或手勢指揮穿越道路」4件，交大已針對交通事故肇事因素列為重點取締項目，根據內政部警政署統計，今年1至4月間行人交通事故死傷人數1026人，較去年同期減少186人、15.3％。

鄭文銘提醒行人天色昏暗儘量穿著亮色衣物，清晨和夜間出行時，最好選擇螢光、反光材質衣服，以提高能見度。此外，行人也要小心大型車輛的視線死角及內輪差現象，一旦進入大型車盲區就容易造成憾事發生。

鄭文銘呼籲在交通安全課題上，沒有人是局外人，離開車輛每個人都是行人，只有市民一齊往「友善行人」的方向前進，才能共創安全無虞的交通環境。