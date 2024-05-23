立院近日因國會職權修法引發藍綠白大戰，民進黨桃園市議員23日質詢時都要求市長張善政表態，質疑市府過去也常迴避提供資料，追問若桃園市府官員被叫到立院備詢，不滿意就被罰錢也認同嗎？張善政3度正名是國會改革法案，強調絕非擴權法案，斥過去8年立法院已變立法局，官員不尊重立委甚至反質詢，曾任閣揆的他非常不樂見，他支持國會改革，若通過地方也會配合。

議員張肇良、黃崇真、黃瓊慧、王珮毓、魏筠23日質詢指出，藍白聯手強推的擴權法案的不是真正的國會改革，而是「假改革真濫權」，不只讓台灣的民主倒退，更嚴重影響地方自治。

「國會擴權法案讓市府官員動輒得咎，錢坑法案更讓桃園市民成為犧牲者！」議員魏筠質詢時以「擴權法案」描述，讓一向佛系的張善政3度跳針澄清：「是改革法案不是擴權法案！」

張善政數度更正澄清不是擴權法案，是國會改革法案，他提到，立院如何審議法案他都尊重，重點在法案的內容和達到的目的，基本原則是支持立法院對政府案件有調查權，至於法案通不通過是立法院的權責。面對議員問是否支持蔣萬安爆氣反質詢，張善政緩頰表示，態度是另外一回事，每個首長都有自己的作風，他尊重議會。

張善政重申自己任內不會有隱匿的情況發生，若資料提供的不清楚，可以進一步釐清，但像市政顧問名單牽涉到個資，所以市府沒有辦法提供，這個不是隱匿，他強調，議會通過的法案，不能凌駕現有的法律，若凌駕憲法、想要釋憲的話，他相信憲法法庭可以解決。

張善政會後受訪則表示，過去8年立法院已經變成立法局，很多官員非常不尊重立法委員的質詢，甚至有反質詢的現象，曾任閣揆的張善政直言：「非常不樂見！」，行政官員應該尊重民意代表，他認為大方向上應該要支持現在要做國會改革法案，至於議員提到的細節，他認為立法院應該透過良性互動討論，一一釐清顧慮，強調國會改革應該要做，但怎麼樣做到讓大家可以接受、讓國會越來越良性，相信這是民眾期待的。

被問到桃市府官員是否會到國會備詢，張善政說，若立法院將來依法要求，不管是市議會甚至全國各個機關都應該要配合，如果是調查權這塊，將來可以要求到什麼地步是立法院要好好去討論的。