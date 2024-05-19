王振復在三立8點檔《天道》中飾演的羅嘉峰昏迷未醒，這時他飾演的梁瑞安以反派分身登場，但完全以羅嘉峰的身分出現，角色大逆轉，顛覆了大家對他的印象，也讓觀眾十分期待故事的後續發展；王振復笑說他演反派的經驗其實不多，印象中只有一次，回來台灣之後就沒有演過反派。

對於有機會詮釋反派，王振復露出興奮表情，覺得演反派對他來說就是一個「爽」字，因為反派無論情緒或是思維都有很大的張力，「在情緒的起伏方面會比一般的人還要大，不管在內心層次，或是外在的發洩，演完之後你會覺得好像可以把平時不如意的事情，完完全全發洩在這個角色上面。」

王振復在《天道》角色黑化。（三立提供）

對於詮釋壞人，王振復覺得自己最常表現的是眼神，因為表情和聲音可以很籠統的讓觀眾感受到，但他希望詮釋出從內心發出的壞，就像是「奸」；他拍攝前有針對如何將兩個角色區隔做過功課，因為他們造型或外表都是一模一樣，只能靠眼神跟手勢。

王振復深信人之初性本善，任何一個人變壞一定有他的理由，就像瑞安這角色，他認為其實不是壞人，觀眾如果再繼續仔細看，就會慢慢感受到為什麼變壞。至於對自己的表現，王振復一直點頭笑說：「我覺得還滿ok的！」所謂ok就是可以接受自己這樣的表演，演的還滿舒服，至於粉絲是否可以接受這樣的轉變？他笑說其實觀眾最在乎的是「大家到底什麼時候才能找到嘉峰？嘉峰該清醒了」，覺得現在觀眾都還算理智，對於黑化的羅嘉峰「黑峰」接受度滿高，當然是有少許粉絲會直接來罵，他本來是想要留言「敬請轉台」，但後來想一想因為他們現在的心態就是跟著角色走，媽媽也開導他：「你管人家幹譙什麼，幹譙就代表有看，你就讓他一直罵呀！」