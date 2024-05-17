不少社會新鮮人為了讓自己獨立，都會搬出住家到外租屋。就有女網友表示，自己租屋2年多，近日提起想搬回家住的念頭，但媽媽卻直接問一句「要給我多少錢」，讓她直言覺得委屈，彷彿被當外人，引起討論。

原PO在Dcard發文「回家住要付錢」，她表示自己租屋處與住家在同縣市，車程大約30到40分鐘，因此假日偶爾會回家。某天開玩笑說想搬回家住，未料媽媽聽到後不但沒有高興，反問「那妳吃的要貼我多少，水電我不和妳算」。

原PO說自己若真的回家住，也一定會補貼給媽媽，但實際聽到媽媽這樣問，心理覺得頗為難過，有種媽媽很怕自己回家的感覺，當下覺得那還是繼續在外租屋好了。

文章引起熱烈討論，網友們紛紛留言：「使用者付費，有什麼好傷心的」、「有點太玻璃心了」、「不算水電只算伙食費很棒了吧」、「成年本來就該自己負責了」、「還好吧？我爸不跟我收我都會自己偷偷繳水電」。但也有許多人直言能理解原PO心情：「代表妳長大了，爸媽不再當妳是小孩了」、「長大的代價啦」、「其實很懂，該給的不會少，但聽到家人那麼計較會讓人有點嚇到」、「就是那種被迫長大了，不是被保護的孩子了，甚至有一點點被當成外人了的感覺」、「懂妳意思，稍微自己轉換一下，我給我媽錢的時候，都會開玩笑說房東太太收租囉」。