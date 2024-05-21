前主播張齡予因亮麗外型及專業表現，受到不少觀眾喜愛，她婚後當起節目主持人，時常出席各大活動，也會在社群分享生活與粉絲互動，近日她就在臉書發文，透露媽媽茶葉店的粉絲團被盜，導致她的信用卡遭盜刷，讓她坦言非常懊悔，沒有積極幫忙處理。

張齡予21日在臉書發文表示，「最近我深受詐騙集團攻擊臉書帳號所害，差點個人帳號都沒有了」，回想事發經過，透露媽媽茶葉店的粉絲團在3個月前就被詐騙集團入侵，不僅霸佔媽媽的個人帳號，還將她從主要管理員改成次要管理員。

由於社團一開始沒有受到影響，所以她和家人都未發現異狀，「詐騙集團三個月後才發動攻擊，我每一張登記過的信用卡都被盜刷，帳號一度喪失控制，現在還在處理後續」，而此事也令她相當後悔，媽媽帳號被盜的當下沒有積極幫忙處理，「有種僥倖自掃門前雪的自私，沒想到以為與我無關的事，下一個就到我了」。

最後張齡予藉此提醒粉絲，「很多時候，那些我們以為跟我們沒有關係的事，我們沒有幫忙挺身而出，下一個就是我們了」，希望大家能隨時提供一些幫助，以免自己也變成受害者。