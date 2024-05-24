警方埋伏成功逮捕了車手林男，並查獲現金、假鈔及手機等證物。（翻攝畫面）

新北市的一名張姓女子於2023年4月初，在交友軟體上認識了一名自稱擁有香港博弈彩卷內線消息的網友。該網友引誘張女進行投資，張女從2023年5月至2024年2月間先後13次匯款及10次面交，共計損失963萬元。

警方表示，張女在發現無法提領款項後，意識到自己遭遇了詐騙，遂報警求助。警方了解案情後，指導張女與詐騙集團周旋，並安排在板橋區進行面交。經過埋伏，警方成功逮捕了車手林男，並查獲現金、假鈔及手機等證物。案件現已依詐欺及違反洗錢防制法移送新北地方檢察署偵辦。

海山分局長陳保緒表示，詐騙集團常用「高獲利低風險」等話術引誘民眾，使其落入投資陷阱。警方呼籲民眾應選擇合法的投資管道，不要輕信不明來路的理財建議。如遇到疑似詐騙情況，民眾可撥打165反詐騙專線或向派出所求助。

此外，海山分局計劃加強詐騙防範宣導活動，將進入學校、社區等地進行教育，並與地方社團共同舉辦活動，目的是提高民眾的防詐意識，如同防疫一般，廣泛動員社會力量共同防範詐騙。