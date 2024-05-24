行政院長卓榮泰24日在警政署長張榮興陪同下，至刑事局視察打擊詐欺犯罪中心165反詐騙諮詢專線，聽取刑事局打詐成效簡報，並慰勉打詐團隊的努力與辛勞，未來行政團隊將啟動研擬「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，持續精進及修正打詐策略，期盼在立法院能盡速三讀通過打詐新4法，賦予行政機關執法依據與打詐利器。

刑事局去年整合打擊詐欺犯罪中心及165反詐騙諮詢專線，並成立金融調閱與情資研析小組，在去年165專線接聽超過42萬通民眾的諮詢與報案電話，並透過聯繫銀行，與金融機構聯手，即時圈存超過3億9000萬元，充分發揮打詐團隊及時阻斷的效果，在打詐工作上扮演舉足輕重的關鍵角色。

警政署長張榮興表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察的重點治安工作，盤點去年打詐成效，在識詐部份，宣導觸及人數達到3億3000萬人次、攔阻與圈存金額高達93.79億元；在懲詐部份，共偵破詐欺集團2011件，查扣不法利得41.51億元，均較往年顯著提升。

卓榮泰表示，165反詐騙諮詢專線24小時全年無休服務國人，除鼓勵及慰勉警察同仁的辛勞，亦肯定警察同仁善用網路傳播媒體及民間團體資源，舉辦防詐宣導，讓民眾辨識詐騙；另行政團隊建構防詐風險資料庫，堵斷人頭門號、推動強化電商資安防護能力，建立違法金融投資廣告通報移除管道，以及執法單位查緝詐欺成果的提升，均展現政府打詐之決心與毅力，讓「想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。