母親節特別壘包。（美聯社）

1st Big League homer for Jahmai Jones 👏



We see you, dawg! pic.twitter.com/awQdcIWC7A — New York Yankees (@Yankees) May 12, 2024

坦帕灣光芒13日在主場慶祝母親節，第9棒希里（Jose Siri）4支4「鐵支」加上滿貫全壘打，但還是擋不助客隊洋基的5轟煙火秀，賈吉（Aaron Judge）、瓊斯（Jose Trevino）、托瑞斯（Gleyber Torres）各貢獻1轟，捕手崔文紐（Jose Trevino）雙響炮，洋基終場10比6打敗光芒，本季第2度贏得系列賽。

洋基第9棒瓊斯（Jahmai Jones）先前效力天使、金鶯、釀酒人，生涯打擊率0.178，此戰他在第3局敲出個人生涯首轟。他的父親安卓瓊斯（Andre Jones）曾是NFL底特律雄獅球員，安卓瓊斯2011年腦瘤去世，瓊斯的母親蜜雪兒（Michele）獨力照顧6個孩子。

瓊斯說：「進入洋基打線已經是很特別的一件事，而且在母親節更是讓我永生不忘，我媽媽對我非常重要，我們一起經歷過很多，沒有她就沒有今天的我，我等不及要打電話給她了。」

崔文紐第4局兩分炮，賈吉第5局追擊兩分彈讓洋基領先擴大到6分，光芒在第7局展開大反攻。7局下，洋基中繼左投佛格森（Caleb Ferguson）登板，面對光芒的後段棒次，他只解決1人就被弄到滿壘，第9棒希里上來轟了411呎的滿貫全壘打！洋基第8局藉著托瑞斯3分彈再度拉開比分，崔文紐補上單場第2轟守住勝利。