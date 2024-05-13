教士前一場慘遭道奇完封，13日系列賽最終戰，達比修有登板7局無失分，僅被敲2安，寫下本季最優異的一場先發，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、波格茲（Xander Bogaerts）全壘打相挺，教士終場4比0完封道奇，以2勝1負贏得系列賽。教士本季兩次在系列賽打敗道奇，目前在國西落後道奇5.5場勝差。

達比修首局因為超時被罰1顆壞球，但他的控球狀態絕佳，不斷以削邊好球壓迫對手，第3局道奇打者巴恩斯（Austin Barnes）面對3顆削邊球，其中1球他出棒打不中，另外兩球不出棒也都被判好球遭三振。猛將弗里曼（Freddie Freeman）第4局也是猜到好球卻打不中，最後被內角切球誘騙狼狽揮空三振。

從4月中旬對戰道奇至今，達比修已經連續18局無失分，追平生涯最佳紀錄，目前自責分率下降到2.43，累積3勝1敗。道奇球星大谷翔平前役感覺背部緊繃，此戰被安排休兵未能對決達比修，他的背部問題很輕微，預計下一場就能回歸。

此戰在美國時間是母親節，兩隊換上粉紅球棒和球衣配色。傷癒回歸的道奇投手伯勒（Walker Buehler）仍舊未找回狀態，首局就被小塔提斯的粉紅球棒轟了442呎陽春炮，緊接著柯朗沃斯「背靠背」再補1轟，最終伯勒3.1局失3分吞敗。