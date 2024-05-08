118.8 mph. 421 ft.



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太空人先發投手韋藍德（Justin Verlander）遭遇回歸後的首場慘劇，8日遭到老對手洋基痛打一頓，挨了3發全壘打，5局失7分吞本季首敗，洋基10比3獲勝。韋藍德用掉97球，其中4局被敲安打，幾乎每局不得安寧，他前兩次對決賈吉（Aaron Judge）皆是四壞保送，自責分率被打到4.43。這是韋藍德2017年加盟太空人以來，被洋基打得最慘的一場比賽。

塔克（Kyle Tucker）首局陽春炮先馳得點，但太空人的領先只是曇花一現，洋基佛度戈（Alex Verdugo）首局下立即回敬3分彈，第3局又是佛度戈平飛安打再添分數，第4局沃皮（Anthony Volpe）追擊兩分彈。第5局「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）上來對準第一球轟成421呎雷射炮！擊球初速達到118.8英里（時速191.2公里），這是41歲韋藍德生涯被敲過最重的一擊。

太空人上季在美西分區封王，本季幾乎變成沙包，至今已遭到洋基、皇家、勇士、小熊4支球隊在系列賽橫掃，戰績比主力球星受傷的天使還要差，12勝23負在美西墊底。太空人自豪的打擊能力並未退化，團隊打擊率0.255仍是美聯最佳，問題在於投手失分率過高，團隊自責分率4.92只贏過爐主白襪。