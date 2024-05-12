美國明星狗巴迪霍利參加大都會開球儀式。（美聯社）

J.D. Martinez - New York Mets (1)

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勇士12日踢館紐約大都會，幾乎締造30年來首場無安打比賽，3位投手協力撐到9局下兩人出局，大都會JD馬丁尼茲（J.D. Martinez）此時對準第1球就轟成右外野陽春炮！勇士終場4比1獲勝，這場勝利卻有些苦澀。大都會雖然輸球但心情不錯，主場觀眾也熱烈喝采，馬丁尼茲在絕境中的一棒幫助球隊逃過無安打比賽。

自從1966年搬到亞特蘭大，勇士隊締造3場無安打比賽，最近一次是在1994年4月對戰道奇，勇士左投穆克（Kent Mercker）獨力完成9局無安打比賽，穆克又幫助勇士在1995年摘下世界大賽冠軍。

勇士王牌弗里德（Max Fried）7局無失分，他第3局碰上尼多（Tomás Nido）每一球都不出棒，形成四壞保送，因此無緣完全比賽，他用掉109球。中繼投手席曼奈茲（Joe Jiménez）第8局兩次四壞保送被攻上二壘，隨即以兩個三振脫困。

第9局伊格雷席亞斯（Raisel Iglesias）登板試圖關門，接連解決林鐸（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）兩位猛將，但是JD馬丁尼茲沒給他機會，第1球就大棒轟出右外野圍牆。JD馬丁尼茲去年效力道奇，這是他今年轉戰大都會的首支全壘打，碰巧就是拯救球隊的一擊。