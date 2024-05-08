道奇先發投手山本由伸8日繳出旅美生涯代表作，對戰馬林魚8局失2分（挨2發陽春炮）只用掉97球，個人第4勝入袋，自責分率再降至2.79。山本在韓國首爾開幕戰「1局爆」之後，至今每場都投滿5局，失分都不超過3分相當穩健。大谷翔平獲得2次四壞保送，2打數無安打，中斷連續6場安打的小高潮，孟西（Max Muncy）挺身而出敲了滿貫炮，終場8比2戰勝馬林魚。

山本由伸開賽第1球就是「直球對決」遭到奇松（Jazz Chisholm Jr.）轟成首打席全壘打，讓道奇全場5.1萬球迷有點傻眼。道奇首局下即刻反擊，大谷翔平四壞保送，弗里曼（Freddie Freeman）與馬林魚投手卡布瑞拉（Edward Cabrera）纏鬥9球，弗里曼把好球都敲成界外，並且不會被壞球騙到，最後卡布瑞拉以觸身球送他上壘。

第四棒威爾史密斯（Will Smith）上來也是周旋了8球獲得保送，道奇沒有任何安打就擠成滿壘。卡布瑞拉可能投得有點累了，第2球就被孟西奮力敲成反方向的滿貫炮！全隊第1安就是滿貫全壘打。卡布瑞拉短短2局爆量用掉58球退場，失4分承擔敗投。

道奇第3局弄到無人出局滿壘，帕荷斯（Andy Pages）一棒送回兩人，勒克斯（Gavin Lux）後面追擊全壘打清空壘包，單局再拿4分。山本由伸輕鬆投到第6局被迪拉克魯茲（Bryan De La Cruz）敲了陽春炮，他第8局退場前K掉的最後一位打者也是迪拉克魯茲。