道奇球星大谷翔平遭前翻譯水原一平挪用約1700萬美元（約新台幣5.5億）的資金，水原利用大谷對他的高度信任，掌握大谷銀行帳密與個人資料，利用大谷的資金償還賭債，驚人的故事發展引起好萊塢製作商的興趣，獅門娛樂（Lionsgate）宣布要將大谷與水原的故事拍成電視影集。

大谷2017年底赴美發展後，由於不諳英文十分依賴水原一平照顧生活起居，但後期水原沉迷賭博，2021年底開始挪用大谷的資金償還賭債，甚至還被爆出私吞大谷提供6萬美元看牙醫支票，最後還用大谷的簽帳金融卡結帳看牙醫費用。

水原已經認罪，恐面臨33年刑期，兩人的命運糾葛被片商相中，電視影集將從大谷在大聯盟崛起，一路講到被水原背叛，獅門娛樂已經宣布由Scott Delman與Albert Chen擔任製作人，Albert Chen過去是運動畫刊的資深編輯，主跑棒球線，現為Podcast節目製作人。

Albert Chen提到，此案件是大聯盟自Pete Rose之後最大的簽賭醜聞，且風暴中心是又是大聯盟寄予厚望、最大牌的球星，我將會深入故事的核心，敘述一個關於信任、名利誘惑與背叛的故事。