澳洲男星喬爾埃哲頓、珍妮佛康納莉領銜主演的影集《人生複本》目前在正在平台熱播，影集改編自同名科幻小說。喬爾日前與女星艾莉絲布拉加接受專訪，2人盛讚彼此是優秀的演員，喬爾更是念念不忘與珍妮佛的合作，更直言：「我一直都是她的粉絲，這次像是在搖滾區看她演出。」

《人生複本》中，喬爾埃哲頓飾演一名有顯著成就的物理學家，和飾演愛妻的珍妮佛及兒子一起生活，幸福美滿。直到一天，他意外進入平行時空，得知有另一個自己。影集探討現代人對生活的索求，思考是否對現狀滿意。對此，喬爾則坦言：「要百分百滿意很難，可是我對現狀感到幸福。」更表示現在的生活是努力而來，願意盡全力保護一切。

珍妮佛康納莉的精湛演技被男主角喬爾盛讚：「驚人」。（圖／APPLE TV＋提供）

提到拍攝期間的甘苦談，喬爾在劇中必須跟另一個時空的「自己」打架，讓他不禁喊苦。因為同一場戲得拍2次，需轉換視角並指導替身，這也讓他更珍惜與珍妮佛對戲的時候，他直誇對方聰明、反應又快，「她有著美妙的演技又有聰明的頭腦，她反應超快能迅速理解你要的東西。」大讚跟她合作是個驚人的體驗。

透過作品《人生複本》，喬爾藉機分享自己的價值觀，他認為質疑過去的選擇對事情沒有幫助、人生不要回頭看、專注於當下。在好萊塢從影30年的他點明一件事：「人不是要避免失望，而是要懂得如何接受失望。」最後，他更笑道：「如果我沒有演這部戲，現在也不會在這裡跟大家說話，不是嗎？」

現年49歲的喬爾埃哲頓除了演出《大亨小傳》、《出埃及記：天地王者》等商業巨作外，他更曾以自編自導自演的驚悚片《非禮勿弒》晉身為獨立電影導演。他透露，早在之前他就已把《人生複本》的原著小說看完，被劇情深深的吸引，在得知要改編成影集後自薦想要合作，最後更以製作人身份參與全劇製作。《人生複本》首兩集已於Apple TV＋全球上線，新集數將於每週三更新。