金大護理系38名大一新生與35名準畢業生，今日分別完成「加冠」與「成黍」典禮，也代表在護理旅途中進階新的里程碑。(于家麒攝)

金大護理系「加冠」暨「成黍」典禮中，透過神聖的傳光儀式，期許受冠生用愛與關懷照亮每一位病人。(于家麒攝)

金大護理系「加冠」暨「成黍」典禮中，透過神聖的傳光儀式，期許受冠生用愛與關懷照亮每一位病人。(于家麒攝)

國立金門大學護理系今(4)日隆重舉辦「加冠」暨「成黍」典禮，由系主任黃玉苹率領系上全體教師，在護師節前夕為第11屆的38名大一生進行加冠，並為第9屆35名準畢業生完成撥穗。校方指出，今年的活動主題為「啟程」，代表旅途的開始，期勉受冠生與畢業生在護理旅途中，能克服坎坷、牢記初心、攜手同行，為每一位需要幫助的人提供最溫暖的慰藉和最專業的照護。

金大護理系說明，加冠典禮乃為系上學生即將步入專業實習前進行的授帽儀式，意為提高學生對護理專業的意識及使命感；而成黍典禮在他校稱之撥穗典禮，因高粱及小麥為金門之特色，故以「成黍」寓意學生大學4年學完成學習進入臨床職場成熟收割儀式。

金大護理系主任黃玉苹期勉學生以現在的學習奠定日後發展的基礎，面對自己個人學習優勢及弱點，找到強化弱點的策略，持續精進個人專業。

金大健康護理學院院長翁瑞宏則與畢業生分享未來步入職場後可能面臨的「痛苦和磨難」，因為只能通過磨練，才能實踐不經一番寒刺骨，怎得梅花撲鼻香，或許聽來殘酷或不是祝福，但這才是人生過程的真諦。

曾任金大助理教授的金門縣副縣長李文良也特別「回娘家」出席這場盛會，他特別分享護理系創立時所經歷的艱辛及智慧，表達學習護理的不易及艱辛，認為護理師是天使，也是活菩薩，服務眾生，以及護理師對金門鄉親健康及醫療服務的重要性，期許畢業生留任金門為金門醫療注入新的活力。

校方表示，加冠典禮象徵著蛻變，也象徵著肩負的責任，受冠生即將進入的是專業的領域，學習發揮愛與關懷，完成溫暖的照護，期許受冠生能堅定自己的信念，延續南丁格爾的意志；同時，透過神聖的傳光儀式，期許受冠生用愛與關懷照亮每一位病人。而畢業生的成黍儀式，則藉由撥穗象徵著畢業生的蛻變與成熟，是護理生涯中重要的轉捩點，祝福所有畢業生能夠展開雙翼，成為一位負責的護理師，勇敢飛向夢想的新大陸，一步步開拓出屬於自己的康莊大道。