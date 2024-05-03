金門咖啡節的舉辦在地方上引爆了熱潮！為了讓喝咖啡「必吃」的甜點愛好者們有更多學習和交流的機會，主辦單位金門縣政府建設處特別邀請到「世界金廚冠軍」許燕斌親臨指導教學，與地區業者一同探索甜點世界的奇妙，帶領大家做出世界級的知名甜品，成就了一場精彩的甜點饗宴！

建設處表示，本身為金門縣金寧鄉后沙人的許燕斌，從15歲入行烘焙業，一路打拼了31年終於開花結果，榮登「世界金廚冠軍」。他不僅擁有豐富的教學和比賽經驗，並在國際舞台上屢獲殊榮，致力於將自己的專業知識和技能傳授給更多有喜歡製作甜點的人；透過他的指導，參與者們學習到了甜點製作的精髓，並成功地製作出世界知名的甜品，這場課程不僅啟發了參與者們的創造力，也讓他們對甜點製作有了全新的認識與理解。

建設處長黃儒新也表示，非常榮幸能夠邀請到金門之光許燕斌老師親臨指導甜點課程，另外也推出各項精彩活動，讓更多的甜點和咖啡愛好者能夠在今年的咖啡節上共享美食的樂趣，也期待為金門的甜點文化和咖啡文化注入更多生機與活力。

建設處強調，最令人期待的「樂咖轉轉樂」及「集點咖啡趣」活動只到5月5日，凡參與者加入金門美食讚的Line@（@591twxrw），就可到24家特約店家消費，有機會集點抽大獎與獲得每日優惠小確幸。另有關金門咖啡節詳細活動內容仍請密切關注「金門美食讚粉絲團」及「金門觀光旅遊網」。