5月12日國際護師節前夕，大葉大學護理學系今天舉行加冠典禮，師長為女學生戴護師帽，幫男學生佩掛聽診器，期許他們成為具備護理專業和南丁格爾服務精神的優秀醫護人員；此外，彰化縣員林市宏仁、常春醫院舉辦護師節表揚大會，釋出徵才訊息，廣徵優秀護理人才。

大葉大學護理學系今天由該系大一班導師許貞媛及師徒導師黃琬婷為學生戴上象徵護理專業的護理師帽或者佩掛聽診器，系主任王雅容由南丁格爾肖像引光，再用手上的燭光點燃學生的蠟燭，透過傳光儀式，傳承護理精神。

大葉大學副校長葉釋仁指出，護理工作不分國別，全世界都有人才需求。護理系班導師許貞媛表示，加冠典禮是護理學生的成年禮，象徵責任與傳承的重要時刻。師徒導師黃琬婷老師強調，護理這條路很辛苦，但很有意義。大一生黃佩儀說，加冠典禮是寶貴的經驗，開啟通往護理的大門，提醒大家肩負責任。

512國際護師節將屆，彰化縣員林市宏仁醫院、常春醫院10日提前舉辦慶祝活動。（宏仁醫院提供／孫英哲彰化傳真）

不少護理師回顧過去3年全副武裝、汗流浹背防疫之路，直呼難忘。彰化員林宏仁醫院護理部主任蕭麗紋、常春醫院護理部主任黃筱雯都指出，台灣明年將邁入超高齡社會，護理工作重要性倍增，惠來醫療體系提供宏仁醫院、常春醫院、東華醫院的多元優質工作機會，歡迎更多優秀的護理師加入。

彰化市長林世賢（前排右六）等人10日到秀傳醫院的南平院區大樓致贈康乃馨。（圖／彰化市政府）

此外，彰化市長林世賢為了許多同時身兼母親身分的勞苦功高護理人員賀節兼打氣，今天在市公所同仁陪同下，分別前往秀傳醫院南平大樓暨彰化基督教醫院，致贈近4千朵的康乃馨，祝福第一線的白衣天使們母親節和護師節快樂。