彰化縣某國小近日傳出疑似霸凌事件，1段國小學生遭霸凌的影片在社群平台流傳，被害學生的母親痛訴其子近月被同學在校及在補習班多次霸凌，她竟渾然不知，以為兒子為逃避學業而不上學，「止不住的淚水，誰能幫我？」校方與彰化縣政府教育處今天表示，已接獲該案通報，依程序處理中。

社群平台流傳上述霸凌的影片，只見1名捲頭髮、染髮的國小學生追打著1名穿著運動服的學生，一旁還有2名學生在訕笑。該名無助的母親發文問，誰能容忍自己的小孩多次被霸凌，導致身心靈受創，難道就沒有1個讓孩子好好上學、補習的地方嗎？

她指出，該影片發生在5月7日，幾名學生試圖把她兒子拉進巷子，還好她兒子脫逃成功，結果兩天後就發生3個人打她兒子的暴力事件。發生事情的當天，她兒子一度站在派出所門口說要去報警，她當時在上班中，極力的安撫，要兒子等她回家了解事情原委再處理。

她回到家後，兒子哭訴近3周以來在校及補習班多次遭同學毆打霸凌，她淚流滿面不知該如何是好，只能對兒子說聲對不起，「媽媽沒有保護好你，是媽媽的錯。」她自責自己無能，才讓兒子被霸凌欺負，卻只能往心裡吞，打人竟然還能拍成影片上傳，她看1次痛1次，止不住的淚水，誰能幫我？

校方表示，該校5月14日獲悉疑似霸凌事件，學校已經啟動校園防治霸凌機制辦理，進行校安通報及社政通報，以及向教育處陳報本事件，預定於今天下午兩點召開審查小組會議審查，後續依據校園霸凌防治整著辦理相關流程事宜。

彰縣府教育處指出，昨天獲報後，已要求校方當日立即完成校安通報，並召開校園霸凌防制委員會，該處及學校立即提供兩造學生適當的心理諮商輔導與相關協助，後續再依「校園霸凌防制準則」辦理調和及調查會議。