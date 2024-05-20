國道1號彰化交流道南下出口匝道(往鹿港方向)，將在今、明2天，每晚9點至隔日清晨6點封閉出口匝道，進行路面改善工程，高速公路局中區養護工程分局籲請用路人配合提前改道，如提早完工，即開放通車；施工期間，高工局也提出替代道路供用路人參考。

高速公路局中區養護工程分局表示，為辦理「 113年中分局瀝青混凝土路面整修工程-斗南段轄區」刨鋪路面，訂於113年5月20~21日(星期一~二) 每日晚間9時至翌日6時，進行國道1號彰化交流道南下出口匝道(往鹿港方向)路面改善，屆時將封閉該處出口匝道，請用路人配合提前改道。

施工期間彰化交流道南下出口往鹿港方向車輛，請改由彰化交流道往彰化方向匝道下高速公路至新平路迴轉往鹿港方向行駛。並請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛並遵守管制人員導引，以確保行車安全。