彰化地檢署吳姓主任檢察官在前年到地檢署加班時，因走廊地板佈有除蠟劑，卻沒擺放標示，她踩到除蠟劑瞬間滑倒重摔在地，造成右側手臂骨折，經送醫手術還有後遺症，吳向彰檢、廠商聲請國賠，調解不成，如今改向彰化地院聲請國賠中，吳姓主任檢察官表示，針對不起訴處分，已提出再議，若獲得國賠，將全數捐出。

這起案件，經彰化地檢署偵查終結，認應為不起訴處分。不起訴書中指出，吳姓主任檢察官在前年2月到彰化地檢署加班時，因踩到除蠟劑瞬間滑倒重摔在地，致使右側近端肱骨骨折、術後殘存右肩僵硬等傷害。經送醫施行開放性復位及鋼板固定手術並住院5日。術後依醫囑應禁止勞動3個月，2個月後應每周至少復健3次。

吳認為，彰檢110年底至111年初除蠟又打蠟，到111年農過年前止，已至少2名彰檢人員因地滑跌倒，而施姓檢察官有向襄閱主任檢察官、總務科長反映此事，要求勿再持續，但當時的俞姓檢察長，應注意環境安全而補足修正，卻疏忽未注意。

吳認為檢察長還在公開會議對她暗示其他主任因分擔她的工作而加重負擔、陸續出現身體不適，詢問她何時可以回來上班，使她倍感壓力，同年5月回復上班後，也因持續增加的壓力無法排解，導致憂鬱求診服藥，身心健康受到傷害。

俞姓檢察長否認在吳滑倒前即已知悉有2名地檢人員因除蠟工程滑倒，她稱，若知道就會停止工程或加強工程施作安全性，施姓證人亦未曾向其提及除蠟工程之事，吳受傷後，這個工程就停止沒有再施作。而在主任檢察官會議，會請吳回來，是聊聊天並詢問她復原狀況，以便瞭解後續工作調配如何安排，並沒有要求他要回來上班之意。

林姓總務科長證稱，有以電腦公告打掃及除蠟作業時間與範圍，也有用紙本公告。主任辦公室之工友於當日上午8時33分許有傳送內容為：「主任今天要走廊要除蠟」的訊息給吳，並提出LINE簡訊翻拍畫面佐證。總務科長表示，吳滑倒後，未再針對其他範圍辦理除蠟作業。沒有人或吳跟他反應滑倒，若有，一定會請廠商加強防護。

彰化地檢署調查後，認為檢察長在吳滑倒之前，並不知道署內2名同仁曾因除蠟工程滑倒，且署內各項事務均由各主管就其業務負進行管理，檢察長難以知悉而對此加以防範，從而難認俞有何應注意而未注意之過失。

且事發當日，檢查長即指示人事室協助處理差假事宜，並核予公傷假，公傷假期間，業務均由同仁代理，且在主任檢察官會議，當場裁示調整主任檢察官事務分配，過程中並無出言要求吳銷假上班等情。吳在前年5月16日返署上班，但俞在同月20日赴任他署，對吳的差假及職務分配，已無權責，至於後續吳的傷勢復原狀況不如預期乃至精神狀況惡化等，客觀上均非俞所得預見及預防，實難認定有何疏失，又無其他積極證據足認其有何犯行，應認俞罪嫌不足，為不起訴之處分。

吳姓主任檢察官表示，因為滑倒的意外，兩年多來身心健康受到很大的影響。她說，我提出過失傷害告訴，是希望不要再有人經歷這樣的事。針對不起訴處分，我已提出再議。國家賠償部分，在期限屆滿前，我也提出了請求，但如同我在國賠審議程序中所述，若獲得賠償，將全數捐出。

據悉，案發時的俞姓彰化地檢署檢察長，是司法官第35期，已調桃園地檢署，吳則是司法官第39期，為彰檢資深主任檢察官。