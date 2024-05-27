非預期性離開職場的壯世代，很多仍有經濟上的壓力，急需工作，彰化64歲花女士及67歲王女士2人日前就碰到公司業務緊縮，使2人同時失業，由於2人是高齡失業，轉換工作有難度，但2人又都須補貼家用，於是找上中彰投分署彰化線西就服台，為她們媒合友善廠商，讓2人得以轉換雇主即時上工。

64歲花女士及67歲王女士2人同在彰濱工業區一家清潔公司擔任清潔員多年，日前公司因業務緊縮資遣5位壯世代的清潔員，其中花姓及王姓2位女士都因家庭經濟需要而急需找工作，中彰投分署線西就業服務台就服員盤點在地廠商並運用職場學習再適應計畫為2人進行媒合。

花女士轉換到生產清潔用品的公司，並由廠長親自帶領，目前已穩定就業，花女士上工格外勤奮，廠長誇讚她很認真負責，是不可缺少的好幫手。王女士則至全興工業區從事包裝業務，工作同樣勝任愉快。

壯世代因個人或家庭因素多希望在地就業，中彰投分署各就業中心結合鄉鎮就業服務台，開發工作機會，並發掘願意接納特定對象的友善廠商，來加強媒合。線西就業服務台近1年來陸續有10多位失業壯世代前來登記找工作，就服員除依每位求職者需求，尋找友善廠商，搭配可運用的就業促進方案，成功協助這些壯世代的求職者找到工作。想重返職場的壯世代，可至中彰投分署網站查詢或洽詢各就業中心及就業服務台。