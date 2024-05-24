端午節有3天連假，公路局東區養護工程分局今天預估，蘇花路廊8日假期第一天將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬4000輛次，當天首波車潮將自上午8時起湧現，壅塞情形預計持續至中午12時以後才會緩解。

今年端午連假6月8日（週六）至10日（週一）共3天，公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預估首日將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬4000輛次，當天首波車潮將自上午8時起湧現，尖峰時段每小時最高車流量達1060輛以上，車多時段平均車流量每小時850至950輛，壅塞情形預計將持續至中午12時以後才會緩解。

假期後段10日則以北返車流為主，預估將出現北上車流高峰，北上全日交通量約1萬4800輛，車潮將自下午1時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。

公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳的用路人，行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，節省旅行時間。

東區養護工程分局並規劃於蘇澳地區及崇德路段，尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁等3路段，實施時段性開放一般遊覽車及客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應連假蘇花路廊湧入的大量車潮，將藉由時段性車種管制紓解尖峰時段車流。

因應連假蘇花路廊大量車潮，藉由時段性車種管制紓解尖峰車流，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩及禁止21公噸以上大貨車通行時段：6月8日5時至17時(雙向)；6月9日7時至13時(雙向)；6月10日12時至18時(雙向)。

因蘇花道路易受降雨、地震影響發生零星落石，公路局提醒，民眾行前留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，隧道內收聽警廣，可多利用幸福公路App，接收最新即時路況。