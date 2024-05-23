現代人常因生活壓力大造成習慣性便祕，碰到便祕除選擇服用各種益生菌、酵素，或西藥來改善，其實中醫也有很好的效果。家住彰化二林鎮的1位41歲蔡女士，近5年來排便不順，最長曾2周才排便1次，「滿肚子大便」讓她感覺很不舒服，她試過各種方式卻成效不彰，後來透過中醫，3個月後可以每天解便。

蔡女近5年來常常1周才上1次廁所，便祕成為習慣，偶而還會腹痛、頭痛，整天總覺得「滿肚子大便」，感覺很不舒服。她覺得，這可能和她容易緊張、做生意壓力大、生活不規律有關。她試過瀉藥和灌腸，但停了之後，還是便祕，也吃了很多大打廣告的益生菌或酵素，有的還「貴森森」，卻效果不彰，因而向衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮求助。

蔡女經胃鏡和大腸鏡檢查，發現不是消化系統器官有問題的器質性便祕，而是習慣性便祕，黃鋒榮安排她服用中醫「潤腸通下」及「補益脾胃」，吃了2個月後，效果慢慢浮現，3個月後可以每天解便一次。蔡女開心的說，吃得進、排得出的感覺真是神清氣爽。

黃鋒榮說，推估成年人罹患便祕者大概15％左右，在臨床上，明顯可見女性多於男性，老年人多於年輕人。老年人消化功能退化，便祕比率上升，可以理解；至於女性為何遠高於男性，推測女性要兼顧工作與家庭導致壓力大、受雌激素影響、肌肉力量不足、運動量比較低、水喝得比較少等，都有可能。

黃鋒榮指出，長期便祕不解決，可能會衍生腹痛、頭痛、肩酸、食慾不佳、口臭、頭昏眼花、失眠、急躁、口乾舌燥、疲勞等各種症狀，更甚者還可能引發大腸癌、心血管疾病等，不可輕忽。他強調，預防便祕最好從日常生活做起，包括保持情緒平穩、規律作息、多運動、攝取足夠的纖維質與水分。