台中捷運今天驚傳隨機傷人事件，一名疑患有思覺失調症的20歲洪姓男子持刀刺傷3人，震驚社會。精神科醫師指出，本案暴力行為是否與精神疾病有關仍待進一步調查。心理健康的建設具有高報酬率，新政府剛上任，他建議應速在社區布建更多的心理衛生關懷據點，協助相關患者主動尋求專業協助。

彰化基督教醫院司法精神醫學防治中心主任王俸鋼指出，中捷發生疑似思覺失調症患者的暴力事件，這起事件就目前的《精神衛生法》的角度來說，比較不會接受說這樣的暴力行為與精神疾病有關，因為還需要進一步的調查，犯案動機等才能更明朗。

若調查證明行為人患有思覺失調症，他必須說，思覺失調症本身主動造成暴力的風險跟一般人沒有特別兩樣。思覺失調症的患者因大腦功能變差，容易出現一些讓一般人看起來失序的行為，真正要做的是去關心、勸導，去了解失序行為形成的背後原因是什麼。

若當事人無法與人互動，王俸鋼建議最好的作法是先避開，然後呼叫警方或專業人員，以《精神衛生法》機制來說，在外面看到疑似有精神失常的人時，第一步就是呼叫警方，然後請衛生單位的專業人員到場，民眾不需要太積極去干涉所看到的異常狀況或失序行為，才能保護自己及幫忙對方。

他強調，人類對於未知容易充滿恐懼，就統計來說，精神病患發生暴力事件的風險及危險性其實不會比一般人高，但是他們的言行舉止讓人較沒有辦法去理解，以前的人用會「中邪了」來解釋，現在則知道是他們的大腦發生異常。

新政府剛上任，他說，《精神衛生法》中很強調社區支持，背後需要很龐大的人力跟物力，必須在每個社區底下的布建很多心理衛生的關懷據點，社區裡有這樣的身心關懷據點，會讓當事人更覺得比去醫院就醫更親切，更可近的多，這部分是未來心理衛生工作推動非常重要的一步，需要社會一起來支持推動。

王俸鋼表示，與其害怕，更應該要去推廣關於心理健康的知能跟教育，這是《精神衛生法》及現代人心理健康非常重要的部分，更是社會教育的一環，大家都應很積極去了解，這樣對社會來說比較進步。心理健康聽起像是虛無飄渺，但實際上是具有很高的報酬率的社會建設。