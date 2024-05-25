政府推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，彰化縣政府社會處25日指派專案社工到場彰化家扶中心向扶助家庭宣導開戶。（彰化家扶中提供／孫英哲彰化傳真）

彰化家扶中心今（25）天於和美本部、彰化、員林、田中及二林等5處服務據點舉辦今年首次新戶說明會暨扶助金與物資發放活動，該中心統計受扶助家庭共1698戶，其中類型以單親媽媽為最高，占46％，而所有受扶家庭有近六成月收入未滿2萬5000元，期盼各界多給予支持，或加入家扶認養人行列。

彰化家扶今天共發放該中心1698戶扶助家庭兒少生活扶助金及豐富生活物資，盼減緩物價高漲對經濟弱勢家庭所造成之衝擊。該中心今年度迄今審核通過的新戶扶助家庭約有90戶，家庭類型中以單親母親為最高，占46％，其次是雙親家庭占29％。

彰化家扶主任王震光指出，家扶扶助戶有七成為單親及隔代教養家庭，且有近六成月收入未滿2萬5千元。當扶助家庭受基本生活需求不足所苦時，兒少實難以安心念書，全國各縣市家扶中心有很多弱勢兒少在生活及助學上仍需要大家一起來認養扶助。

今天的活動結合彰化縣衛生局提供的免費健檢活動，有316位家長受檢。現場1名單親媽媽說，她除了要負責家庭開銷，也希望能有足夠的時間陪伴孩子，因此只能在工廠擔任臨時工，工廠沒有提供健康檢查的福利，聽到有免費健檢，馬上報名，希望保持健康，陪伴孩子走得更長久。

為協助經濟弱勢家庭自立脫貧，政府推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，藉由家長及政府共同合作的儲蓄機制，協助弱勢兒童及少年累積未來教育及生涯發展的基金，彰縣府社會處今也指派專案社工到場向扶助家庭宣導開戶。彰化市的小祥媽媽育有3名未成年子女，她當場幫3名子女開戶，為未來種下希望。