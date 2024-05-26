民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞以1300多票的差距勝出，成功連任主委。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

民進黨全國黨代表暨各縣市黨部主委選舉今天選舉投開票，民進黨在彰化縣有近9000名黨員，投票率超過7成，現任彰化縣黨部主委楊富鈞一如外界預測，以贏過對手、縣黨部評委許廣東1300多票的差距，蟬聯成功。楊富鈞共獲3956票，許廣東獲2619票。

楊富鈞指出，彰化縣目前由國民黨執政，民進黨在彰化沒有內耗的本錢，選舉激情過後，黨內要更團結，他會繼續傾聽黨員的聲音，努力兌現其選前喊出遷建縣黨部的政見，讓彰化縣可以繼2022地方五合一大選，縣議員席次躍升到16席，2024總統立委大選，彰化縣3席立委連任成功，2026重新拿回地方執政權。

楊富鈞在民進黨內屬於綠色友誼連線，其勝選關鍵除獲得新潮流系奧援，楊富鈞擔任主委任內讓黨員成長超過3000人，彰化縣民進黨有效黨員衝到8959人，創下新高，深耕基層有成，因此即使選前傳出黑函疑雲風波，還有地方派系的角力拉扯，仍然以輾壓的態勢過關。

民進黨彰化縣黨部主委等改選這次共有4個投開票所，其中彰化區楊富鈞獲1180票、許廣東獲528票；員林田中區楊富鈞獲665票、許廣東獲545票；溪湖北斗二林區楊富鈞獲873票、許廣東獲804票；鹿港和美區楊富鈞獲1238票、許廣東獲742票。