台灣高鐵幫助偏鄉學童圓夢、愛心不斷，彰化站今日協助來自南投縣埔里鎮忠孝國小的學童，搭乘高鐵到台北木柵動物園一日遊。（高鐵彰化站提供／葉靜美彰化傳真）

今（14）日近50位來自南投縣忠孝國小學童，走進彰化高鐵站，一圓搭高鐵夢，要搭高鐵去旅行，當看到期待已久的高鐵列車進站，小朋友開心的瞬間忘了從南投搭車到彰化的舟車勞頓。忠孝國小因地處偏鄉，全校學生人數不足百人，家長因多數務農沒時間帶孩子出遠門，學童更鮮少有機會搭高鐵出遊，對於這次難得的經驗，學生們都興奮不已。

近50名小朋友，今日在師長帶領下，首次走進高鐵彰化站，好奇的觀看車站大廳以植物花卉為造型的挑高設計，小朋友們還你一言我一語開心的討論高鐵坐起來快不快、舒不舒服，當看到高鐵列車進站，更是興奮的指著列車頭，直呼「哇！好像子彈！」小朋友仔細觀察體驗，期待回家與家人朋友分享坐高鐵的經驗。

台灣高鐵幫助偏鄉學童圓夢、愛心不斷，彰化站今日協助來自南投縣埔里鎮忠孝國小的學童，搭乘高鐵到台北木柵動物園一日遊。出發前，彰化站長李元弼站長送上祝福，希望學童搭乘高鐵的體驗能增添旅程中的美好。

忠孝國小校長曾信元感謝高鐵公司的協助，讓這群偏鄉學童有機會圓夢，他說，孩子們對這趟高鐵旅遊都非常興奮及期待，相信這趟旅程也會成為他們珍貴的童年回憶。

高鐵彰化站長李元弼表示，希望藉由這次的活動，讓忠孝國小的孩子們，體驗安全、快速、舒適的高鐵旅程，進而協助他們開拓視野、豐富生活經驗，同時也感受社會的溫暖與關懷。