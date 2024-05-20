台中女中5月15至17日到墾丁舉辦3天2夜的畢業旅行，昨有學生匿名在網路指控，帶隊的領隊竟說出「若妳們不認真聽我講話，我就把舌頭伸進妳們嘴裡喇18圈」，貼文引起討論，台中女中的校長洪幼齡表示，被指控的領隊可能是某科大體育系學生，會依性別平等教育法規定，召開性別平等教育委員會進行調查。

原PO昨（19）日於臉書社團《靠北中女中》匿名指出，承辦畢業旅行旅行社的領隊，在車上對全班說「若妳們不認真聽我講話，我就把舌頭伸進妳們嘴裡喇18圈」、「如果不好好聽我講話，妳們以後會交不到男朋友」等言語騷擾和不當言論，她希望校方可以處理。

文章吸引同校生回應，指該間旅行社的領隊已不是第一次失言，「這還不告嗎？」、「太噁了吧」、「哇！是不是該上法院」、「突然覺得有畢旅也不一定好」、「這間已經不是第一次，之前帶隊的一直嘲諷說，第一志願又怎樣，妳們看起來只會讀書。」

據《自由時報》報導，台中女中校長洪幼齡表示，遭指控的領隊可能是某科大體育系的學生，今天會和校方聯繫，並依照性別平等教育法規定，召開性別平等教育委員會進行調查。

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