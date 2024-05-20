台中某高中上周舉辦墾丁畢旅，學生在活動後於臉書爆料遭導遊公開言語性騷擾，指對方說「如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇十八圈」、「小心沒人要」等語，旅行社黃姓負責人今天公開鞠躬道歉，並表示該名25歲謝姓男導遊已承認及道歉，說明是「玩笑開過頭」，旅行社已開除，並永不錄用。

台中某高中高二學生5月15至17日到高雄、墾丁畢業旅行，為期3天2夜。結束行程後，有學生在臉書社團爆料， 指稱導遊公開對全車女學生說「你們如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇18圈」、還不只一次講「以後可能會交不到男朋友」、「小心沒人要」等語。

該爆料學生強調，僅針對不當言論，其餘行程上、晚會上的不滿不再討論，希望得到妥善處理，不要讓學妹也遇到這種爛事。

校方今天一早請旅行社到校說明，旅行社黃姓負責人面對媒體時表示，該名領隊是25歲謝男，是旅行社約聘雇用領隊已任職約3年，他已承認及道歉，並說明是「玩笑開過頭」；針對領隊言語不當，造成師生、家長及學校困擾，旅行社深感抱歉，未來對性等平等落實教育。

黃老闆說，謝姓領隊過去帶團並沒有發生類似問題，旅行社將負賠償責任，該班級領隊費將全數退給同學，並提供5萬元做為學校性平發展基金；旅行社未來將加強性平、霸凌防治等宣導。