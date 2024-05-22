前年2月，當時還在就讀高雄某間大學的楊姓男子，邀約系上碩士班學姐一起外出散步，未料到一處天橋上時，楊男竟突然環抱女同學，還親吻脖子，並以下體貼蹭背。高雄法院審理時，將他依犯性騷擾防治法，處拘役50日，案件上訴中。而學姐也提告求償50萬，法院判賠8萬元，可上訴。

判決指出，楊姓男子為高雄某間大學學生，於前年2月，邀約系上的碩士班女學姐一起外出散步，走到高雄市鼓山區鼓山一路的公園後，2人併坐於天橋椅子上，這時楊男竟突然從背後環抱學姐，還親吻脖子，並以下體貼蹭背。學姐於校內諮商時透露此事，經實習諮商師通報校方，向該校提出性平事件調查申請，並於後續報警處理。高雄地院審理時，依性騷擾罪判楊男拘役50日，得易科罰金，目前案子正上訴中。

學姐也控訴楊男行為對她造成陰影，對異性都抱持不信任感，還會失眠、做惡夢，對楊提告求償50萬元。法官審酌2人畢業後的工作和收入等，判楊男應賠償學姐精神損失8萬元。仍可上訴。